2019-08-01T13:30:09+03:00
Происшествия

Прокуратура Романовского района обнаружила сайты по безлимитной продаже алкоголя

По закону ночью спиртное покупать нельзя
Дарья Вострикова
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Прокуратурой Романовского района в интернете выявлены сайты с запрещенной информацией.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, обнаружили четыре ресурса, где можно было круглосуточно покупать алкоголь. Однако по закону приобретать спиртное с 23:00 до 08:00 нельзя.

В суд направлены заявления о признании информации запрещенной на территории РФ. Эти требования удовлетворены.

После вступления в законную силу решение суда направят в Роскомнадзор по Саратовской области для блокировки сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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