Прокуратура Романовского района обнаружила сайты по безлимитной продаже алкоголя
По закону ночью спиртное покупать нельзя
Изменить размер текста:
Прокуратурой Романовского района в интернете выявлены сайты с запрещенной информацией.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, обнаружили четыре ресурса, где можно было круглосуточно покупать алкоголь. Однако по закону приобретать спиртное с 23:00 до 08:00 нельзя.
В суд направлены заявления о признании информации запрещенной на территории РФ. Эти требования удовлетворены.
После вступления в законную силу решение суда направят в Роскомнадзор по Саратовской области для блокировки сайтов.
ИСТОЧНИК KP.RU