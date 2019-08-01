В Саратовской области 21 летний лагерь расположен в зоне мышиной лихорадки

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-01T13:17:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время первой и второй оздоровительных смен в летних лагерях Саратовской области отдохнули более 44 тыс. детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региона, это 73% от плана.

У 92% отдохнувших детей выражен эффект оздоровления.

Всего во вторую смену работали 225 организаций отдыха. Среди них пять санаториев и два палаточных лагеря. 21 учреждение расположено в зоне распространения ГЛПС, однако, как отметили специалисты, там был проведен полный комплекс дератизации и дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU