В Саратовской области 21 летний лагерь расположен в зоне мышиной лихорадки
Специалисты провели дератизацию и дезинфекцию
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Во время первой и второй оздоровительных смен в летних лагерях Саратовской области отдохнули более 44 тыс. детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региона, это 73% от плана.
У 92% отдохнувших детей выражен эффект оздоровления.
Всего во вторую смену работали 225 организаций отдыха. Среди них пять санаториев и два палаточных лагеря. 21 учреждение расположено в зоне распространения ГЛПС, однако, как отметили специалисты, там был проведен полный комплекс дератизации и дезинфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU