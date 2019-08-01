В Балакове убийцу возлюбленной в гостях взяли под стражу
Расследование уголовного дела в отношении 40-летнего балаковца продолжается.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 28 июля утром 40-летний мужчина проснулся в коммуналке на проспекте Героев Балаково и стал искать свою 37-летнюю возлюбленную.
Подруга нашлась пьяной у соседей. Рассвирепевший мужчина вывел блудную девушку в коридор и начал бить ее руками и ногами, а потом деревянным бруском по всему, до чего смог достать.
Потерпевшая скончалась на месте.
Согласно судебно-медицинскому исследованию, ее смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер и острой дыхательной недостаточности.
Мужчину взяли под стражу, завели на него уголовное дело. Он признал свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU