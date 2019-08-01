В Балакове убийцу возлюбленной в гостях взяли под стражу

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-01T09:08:56+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении 40-летнего балаковца продолжается.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 28 июля утром 40-летний мужчина проснулся в коммуналке на проспекте Героев Балаково и стал искать свою 37-летнюю возлюбленную.

Подруга нашлась пьяной у соседей. Рассвирепевший мужчина вывел блудную девушку в коридор и начал бить ее руками и ногами, а потом деревянным бруском по всему, до чего смог достать.

Потерпевшая скончалась на месте.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, ее смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер и острой дыхательной недостаточности.

Мужчину взяли под стражу, завели на него уголовное дело. Он признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU