2019-07-31T14:13:28+03:00
Общество

Саратов из-за непогоды может остаться без транспорта и деревьев

Дождь и сильный ветер продлятся еще несколько часов
Дарья Вострикова
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Сегодня, 31 июля, в Саратове ближайшие 1-3 часа ожидается сильный дождь с осадками в 15 мм. Непогода продлится до конца дня.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ночью и днем 1 августа в городе ожидается усиление северо-западного ветра до 16 м/с.

Возможно, из-за непогоды будет плохо ходить транспорт, рушиться конструкции и деревья. Не исключены обрывы линии электропередач и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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