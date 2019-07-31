Саратов из-за непогоды может остаться без транспорта и деревьев
Дождь и сильный ветер продлятся еще несколько часов
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Сегодня, 31 июля, в Саратове ближайшие 1-3 часа ожидается сильный дождь с осадками в 15 мм. Непогода продлится до конца дня.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ночью и днем 1 августа в городе ожидается усиление северо-западного ветра до 16 м/с.
Возможно, из-за непогоды будет плохо ходить транспорт, рушиться конструкции и деревья. Не исключены обрывы линии электропередач и связи.
ИСТОЧНИК KP.RU