2019-07-31T14:03:45+03:00
Общество

Саратовская область — лидер по приему соотечественников в ПФО

Им окажут финансовую поддержку
Дарья Вострикова
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По итогам первых шести месяцев 2019 года среди субъектов Приволжского федерального округа больше всего наших соотечественников возвращаются в Саратовскую область.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции, в регион приехали 1 768 человек, всего до конца года ожидается прибытие 2,5 тыс. граждан.

Каждый из них получил денежную помощь — 5,5 тыс. рублей.

Переселение идет в рамках реализации государственной программы. Гражданам оплатят переезд к будущему месту проживания, 20 тыс. рублей на обустройство и по 10 тыс. — каждому члену семьи, включенному в свидетельство участника.

Чаще всего соотечественники выбирают Саратов, Энгельс, Балаково, Вольский, Балашовский, Марксовский муниципальные районы.

Всего за девять лет реализации программы в Саратовскую область прибыло 23,4 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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