В Саратове через полгода раскрыта кража аккумулятора
В преступлении сознался 20-летний рецидивист
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Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу аккумулятора из автомобиля.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено в ночь на 12 февраля во дворе дома №122 на улице Мичурина.
С машины ВАЗ-21102 злоумышленники сняли АКБ «Тюмень 60а». Сумма ущерба составила 3 018 рублей.
30 июля полиция установила, что кражу совершил следственно-арестованный 20-летний парень, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Он признался, что продал аккумулятор неизвестному.
ИСТОЧНИК KP.RU