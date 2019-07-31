2019-07-31T10:07:18+03:00
Происшествия

В Саратове через полгода раскрыта кража аккумулятора

В преступлении сознался 20-летний рецидивист
Екатерина Семенова
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Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу аккумулятора из автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено в ночь на 12 февраля во дворе дома №122 на улице Мичурина.

С машины ВАЗ-21102 злоумышленники сняли АКБ «Тюмень 60а». Сумма ущерба составила 3 018 рублей.

30 июля полиция установила, что кражу совершил следственно-арестованный 20-летний парень, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Он признался, что продал аккумулятор неизвестному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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