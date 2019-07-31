2019-07-31T09:32:05+03:00
Общество

В центре Саратова иномарка мешает ремонту коммунальщиков

Машина стоит на месте порыва водопровода
Ольга Симонова
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Фото ООО «КВС»Фото ООО «КВС»
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В центре Саратова иномарка мешает работе коммунальщиков.

- В диспетчерскую службу поступила заявка о порыве водопровода по Ульяновской, 24. Материалы и спецтехника уже подготовлены, но на месте предполагаемой аварии припаркована машина, которая не позволяет начать ремонт, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Фото ООО «КВС»

Фото ООО «КВС»

Всех, кто знает владельца Hyundai с госномером В024АМ 64, просят позвонить в диспетчерскую по номеру (8452) 24-65-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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