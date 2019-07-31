Мотороллер на большой скорости протаранил грузовик на саратовской трассе

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-31T08:31:05+03:00

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Вечером 30 июля на трассе Самара — Саратов — Волгоград разбился водитель мотороллера.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, смертельное ДТП случилось в 21:55 в Балаковском районе.

По предварительным данным, 44-летний мужчина превысил скорость и не справился с управлением. В результате мотороллер врезался в грузовик МАН.

Пострадавший скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU