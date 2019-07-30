Работницы швейной фабрики Вольска раздевались перед камерой
В женской раздевалке было установлено видеонаблюдение
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В Вольске Саратовской области швейная фабрика устроила слежку за сотрудницами в женской раздевалке.
Как сообщил телеграм-канал Mash, над кабинками была повешена камера наблюдения.
По информации источника, якобы о камере просили сами работницы, которые опасались воровства. Но при проверке женщины заявили, что ничего такого не было.
Предположительно, речь идет о швейной фабрике «Элис», которую возглавляет Юлия Рубцова.
ИСТОЧНИК KP.RU