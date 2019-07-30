СГМУ вошел в топ-10 медицинских вузов России

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-30T17:37:16+03:00

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Саратовский государственный медуниверситет имени Разумовского вошел в десятку лучших вузов России «Национальное признание»-2019.

Как сообщает портал «Универ-Эксперт и Академический критик», СГМУ занял седьмое место рейтинга медицинских вузов, набрав 66,8 балла.

Всего в рейтинге оказались 49 вузов. Из них в категорию лучших вошли 12 учебных заведений. Первое место занял Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова с 226,3 балла.

В рейтинге «Медицина и здравоохранение» СГМУ также в числе лучших — на девятом месте из 306.

ИСТОЧНИК KP.RU