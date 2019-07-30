Пьяный мужчина устроил драку в кафе Энгельса и ограбил посетителя

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-30T17:00:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Энгельса задержала пьяного гражданина, который сперва затеял драку в кафе, а потом попытался ограбить одного из посетителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, ЧП произошла в заведении на улице Энгельса.

По словам потерпевшего, один из посетителей напал на него без повода, попытался ударить стулом. После этого, уже на улице, злоумышленник схватил сумку гражданина, едва не задушив того ремнем, выхватил и убежал с криком, что отдаст свою добычу только за вознаграждение.

Потерпевший обратился в полицию, подозреваемый был задержан и признал вину.

- Дурная голова. Просто пьяный был, – объяснил он свой поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU