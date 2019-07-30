Под Саратовом сельчанин забил сожительницу мухобойкой из ревности к скотине
На 54-летнего жителя Самойловского района завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей 58-летней сожительнице.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 29 июля днем мужчина пил вместе со своей возлюбленной. Та ушла во двор, убирать за скотиной, а по возвращению получила упреки своего парня.
Из-за долгого отсутствия женщины у него вспыхнула ревность, которую гражданин сначала вымещал словами, а потом кулаками и мухобойкой.
После этого пара помирилась, продолжила застолье и отправилась спать.
Никто не обращал внимание на травмы женщины ровно до того момента, когда ее возлюбленный встал ночью и обнаружил рядом с собой не любимую, а труп.
Согласно судебно-медицинскому исследованию смерть женщины наступила в результате тупой травмы головы.
Мужчину задержали, уголовное расследование в отношении него продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU