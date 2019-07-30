2019-07-30T13:48:02+03:00
Происшествия

Под Саратовом сельчанин забил сожительницу мухобойкой из ревности к скотине

Мужчина был пьян
Дарья Вострикова
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На 54-летнего жителя Самойловского района завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей 58-летней сожительнице.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 29 июля днем мужчина пил вместе со своей возлюбленной. Та ушла во двор, убирать за скотиной, а по возвращению получила упреки своего парня.

Из-за долгого отсутствия женщины у него вспыхнула ревность, которую гражданин сначала вымещал словами, а потом кулаками и мухобойкой.

После этого пара помирилась, продолжила застолье и отправилась спать.

Никто не обращал внимание на травмы женщины ровно до того момента, когда ее возлюбленный встал ночью и обнаружил рядом с собой не любимую, а труп.

Согласно судебно-медицинскому исследованию смерть женщины наступила в результате тупой травмы головы.

Мужчину задержали, уголовное расследование в отношении него продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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