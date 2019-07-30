СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-30T13:20:00+03:00

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Саратовский цирк предложено покрасить в цвета радуги.

Как сообщил на пресс-конференции начальник управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин, такая инициатива поступила от одного из горожан.

По словам Мухина, это предложение его удивило. Впрочем, он заметил, что всерьез оно не рассматривалось.

По проекту здание должно оставаться светло-серым, однако определить конкретнее смогут эксперты. Главное, чтобы фасад соответствовал его историческому облику.

ИСТОЧНИК KP.RU