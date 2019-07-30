Из-за заплыва «Река здоровья» на Волге перекроют движение судов

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-30T13:10:13+03:00

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В Саратове 3 августа пройдет марафон «Река здоровья». В связи с этим будет ограничено движение судов.

- Оно будет закрыто с 16:00 до 18:30 на участке от старого автомобильного моста до приверха острова Казачий, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Заплыв участников «Реки здоровья» начинается в 16:00. Они проплывут 3,5 км от песчаного берега на мостотряде в Энгельсе до набережной Космонавтов в Саратове.

Безопасность всех марафонцев, а их будет около 200, будут обеспечивать сотрудники Центра ГИМС и областной службы спасения, а также полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU