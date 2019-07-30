В Саратове 11 раз судимый мужчина ограбил молодую девушку
Он отобрал телефон
Изменить размер текста:
В отдел полиции Волжского района обратилась 19-летняя девушка с заявлением о грабеже.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, потерпевшая рассказала, что 29 июля, в час ночи, неизвестный силой отобрал у нее сотовый телефон марки Samsung на улице Некрасова.
Сумма ущерба составила 55 тыс. рублей.
По подозрению в грабеже задержан 11 раз судимый 37-летний гражданин, который во всем признался. Мобильник у него забрали, а на самого мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU