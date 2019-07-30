В Саратове рецидивист украл духи Dior и продал их за 2 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-30T08:36:40+03:00

Деньги он потратил на себя

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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из магазина, расположенного на проспекте Кирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением в отдел обратилась 32-летняя управляющая торговой точкой и рассказала, что 4 июня неизвестный украл оттуда духи марки Dior.

Стоимость парфюма превышала 6 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан безработный 36-летний житель Энгельса, на него завели уголовное дело.

Мужчина во всем признался и рассказал, что продал духи неизвестному за 2 тыс. рублей, а деньги потратил на себя.

Его отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU