В Саратове рецидивист украл духи Dior и продал их за 2 тыс. рублей
Деньги он потратил на себя
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из магазина, расположенного на проспекте Кирова.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением в отдел обратилась 32-летняя управляющая торговой точкой и рассказала, что 4 июня неизвестный украл оттуда духи марки Dior.
Стоимость парфюма превышала 6 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержан безработный 36-летний житель Энгельса, на него завели уголовное дело.
Мужчина во всем признался и рассказал, что продал духи неизвестному за 2 тыс. рублей, а деньги потратил на себя.
Его отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU