Пьяный водитель Datsun перевернулся на Кумысной поляне
Мужчина был госпитализирован
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Автомобиль Datsun вылетел в кювет на Кумысной поляне в Саратове.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла возле летнего лагеря «Березка».
По предварительной версии, 32-летний водитель иномарки не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и перевернулась.
Сотрудники городской службы спасения вытащили мужчину из салона. Предположительно, гражданин нетрезв.
Водитель был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU