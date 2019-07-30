Пьяный водитель Datsun перевернулся на Кумысной поляне

СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-30T08:26:39+03:00

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Автомобиль Datsun вылетел в кювет на Кумысной поляне в Саратове.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла возле летнего лагеря «Березка».

По предварительной версии, 32-летний водитель иномарки не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и перевернулась.

Сотрудники городской службы спасения вытащили мужчину из салона. Предположительно, гражданин нетрезв.

Водитель был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU