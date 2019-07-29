Для жителей двух районов Саратова организован подвоз воды
Завтра планируются массовые отключения
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Завтра, 30 июля, во Фрунзенском и Октябрьском районе Саратова пройдут отключения.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», организован подвоз воды по адресам:
- улица Степана Разина, 85 (МДОУ № 55) — 10:00-11:00; 16:00-17:00;
- улица Емлютина, 44а — 11:00-12:00; 17:00-18:00;
- улица Аткарская,13/17 — 13:00-14:00; 18:00-20:00;
- улица 2-я Садовая, 81 - 10:00-11:00; 16:00-17:00;
- улица Большая Садовая, 96а - 11:00-12:00; 17:00-18:00;
- улица 2-я Садовая,104в — 12:00-13:00; 18:00-19:00;
- улица Аткарская,12/14 — 13:00-14:00; 19:00-20:00.
Напомним, водоснабжение ориентировочно не будет с 6:00 30 июля до 4:00 31 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU