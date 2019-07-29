Жителю Красноармейска ограничат свободу из-за невыплаченного штрафа
Ему поменяли наказание на более суровое
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Житель Красноармейска по суду за ложный донос о преступлении должен был отдать 10 тыс. рублей, однако в положенное время он эту сумму не заплатил.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении него возбудили исполнительное производство, но и эта мера не помогла.
Тогда гражданину заменили наказание с выплаты денег на ограничение свободы сроком на четыре месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU