2019-07-28T15:33:04+03:00
Происшествия

В Саратове на крыше магазина обнаружен похожий на гранату предмет

Людей эвакуировали
Дарья Вострикова
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Фото ГорспасаФото Горспаса
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Сегодня, 28 июля, на крыше магазина, расположенного на улице Чапаева 151/246 в Кировском районе Саратова обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», предварительно были опасения, что снаряд является боевым, но впоследствии выяснилось, что это муляж.

Прибывшие сотрудники Горспаса оградили территорию вокруг здания, эвакуировали людей.

На месте помимо них работает полиция, ожидается прибытие группы разминирования из Росгвардии.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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