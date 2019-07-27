2019-07-27T10:34:07+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина сжег машину бывшей тещи

Злоумышленника нашли по отпечаткам пальцев
Екатерина Семенова
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В Саратове бывший зять спалил машину тещи.

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В Саратове мужчина сжег машину бывшей тещи.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пожар произошел на пересечении улиц Шелковичная и Пугачева.

Как оказалось, мужчина спалил автомобиль Hyundai Accent, принадлежащий его бывшей родственнице. Найти злоумышленника удалось по отпечаткам пальцев на кузове машины.

Гражданин признался. Также выяснилось, что он причастен к кражам в районах области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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