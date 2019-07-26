2019-07-26T17:06:36+03:00
Общество

Вячеслав Володин поручил сохранить музей Панфилова в Петровске

Ремонт должен начаться в этом году
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Последней точкой визита председателя Госдумы в Саратовскую область на сегодня, 26 июля, стал Петровск.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин осмотрел музей Ивана Панфилова, Героя Советского Союза.

По мнению спикера Госдумы, здание музея должно быть отремонтировано. По его словам, средства выделены и уже поступили, поэтому порекомендовал начать восстановительные работы уже в этом году.

- Музей надо сохранить! — уверен он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Юбилейном саратовцы смогут продегустировать продукты местных предприятий
Директор школы села Пады: Восстановление усадьбы Нарышкиных подарит новую жизнь селу Пады
Мастер цеха заплатит пять тыс. рублей за раздробленную ногу сварщика в Степном
В Саратове мужчина компенсировал расходы на свидание, украв телевизор из квартиры
В Ершове женщина погибла под рухнувшей крышей горящего дома
В школе Самойловки появится бассейн
В центре Саратова житель начал самостоятельно засыпать дорожную яму
Саратовца обязали снести гараж
Юлия Литневская поздравила с юбилеем лагерь «Молодежный» и вручила подарки
На Саратов надвигается шквалистый ветер
Задымление на полигоне в Энгельсском районе ликвидировано
Володин потребовал увеличить число строителей на школе в Самойловке
В Саратове девочке с эпилепсией не выдавали лекарства
Под Саратовом мужчина пострадал на пожаре из-за курения
Администрация Саратова нарушила закон при проведении конкурса перевозчиков