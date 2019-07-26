Вячеслав Володин поручил сохранить музей Панфилова в Петровске
Ремонт должен начаться в этом году
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Последней точкой визита председателя Госдумы в Саратовскую область на сегодня, 26 июля, стал Петровск.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин осмотрел музей Ивана Панфилова, Героя Советского Союза.
По мнению спикера Госдумы, здание музея должно быть отремонтировано. По его словам, средства выделены и уже поступили, поэтому порекомендовал начать восстановительные работы уже в этом году.
- Музей надо сохранить! — уверен он.
ИСТОЧНИК KP.RU