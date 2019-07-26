В Саратове мужчина компенсировал расходы на свидание, украв телевизор из квартиры
Во Фрунзенском районе Саратова в суд направлено дело о краже телевизора.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, обвиняемый — 36-летний приезжий из Балакова.
В ходе расследования было установлено, что 17 марта мужчина снял квартиру посуточно на улице Новоузенская через сайт объявлений Avito, чтобы встретиться с девушкой.
Он заплатил владельцу 2,6 тыс. рублей за два дня.
19 марта мужчина вызвал такси, чтобы отправить девушку домой, а сам украл из квартиры телевизор Toshiba с пультом. Технику он продал за три тыс. рублей и потратил, тем самым компенсировав расходы на свидание.
Прокуратура предупреждает, что подобные случаи участились, поэтому владельцам квартир следует быть осторожнее, сдавая жилье в аренду.
ИСТОЧНИК KP.RU