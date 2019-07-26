Саратовца обязали снести гараж

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-26T15:20:44+03:00

Он незаконно построил его на улице Аткарская

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В Саратове жителя Кировского района обязали снести металлический гараж на улице Аткарская.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, строение было возведено незаконно на муниципальной земле.

При этом гражданин не спешил исполнять решение суда. В отношении него было возбуждено исполнительное производство. Приставы также разъяснили должнику, что если он не снесет гараж добровольно, то ему придется оплачивать услуги подрядной организации.

В итоге гражданин самостоятельно разобрал гараж.

ИСТОЧНИК KP.RU