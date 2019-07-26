2019-07-26T14:24:46+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина пострадал на пожаре из-за курения

Огонь охватил двухквартирный дом
Екатерина Семенова
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В Красноармейском районе Саратовской области днем 25 июля горел двухквартирный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании в поселке Садовое поступил в 11:15.

На тушение выезжали восемь пожарных на трех единицах техники. Они ликвидировали очаг возгорания на площади 16 кв. м.

На пожаре пострадал 41-летний мужчина. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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