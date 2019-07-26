Под Саратовом мужчина пострадал на пожаре из-за курения
Огонь охватил двухквартирный дом
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В Красноармейском районе Саратовской области днем 25 июля горел двухквартирный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании в поселке Садовое поступил в 11:15.
На тушение выезжали восемь пожарных на трех единицах техники. Они ликвидировали очаг возгорания на площади 16 кв. м.
На пожаре пострадал 41-летний мужчина. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU