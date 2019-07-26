В Саратове анонсировано масштабное отключение воды

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-26T14:04:28+03:00

Во вторник без воды останутся два района

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Во вторник, 30 июля, два района Саратова останутся без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начнутся плановые работы по замене оборудования, будет установлена новая запорная арматура, специалисты заменят шесть задвижек диаметром 150 и 130 мм.

Для проведения работы будет отключена вода в многоквартирных домах и частном секторе на улицах Большая Садовая, Вокзальная, Новоузенская, Слонова , Московская, Шелковичная, рабочая, Емлютина Аткарская, Кутякова, Зарубина, Вторая Садовая и других.

Воду будут подвозить по заявкам районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU