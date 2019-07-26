2019-07-26T09:25:57+03:00
Происшествия

В Саратове сгорела палатка с арбузами

ЧП произошло на Огородной улице [видео]
Екатерина Семенова
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Ночью в Заводском районе Саратова горела палатка с овощами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании торгового павильона на Огородной, 136«б» поступил в 02:55.

Горел торговый павильон на площади 50 кв. метров. На тушение выезжала одна бригада пожарных. Предварительная причина — несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования.

Очевидцы отметили, что в палатке торговали арбузами.

В Саратове горела палатка с арбузами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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