В Саратове сгорела палатка с арбузами
ЧП произошло на Огородной улице [видео]
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Ночью в Заводском районе Саратова горела палатка с овощами.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании торгового павильона на Огородной, 136«б» поступил в 02:55.
Горел торговый павильон на площади 50 кв. метров. На тушение выезжала одна бригада пожарных. Предварительная причина — несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования.
Очевидцы отметили, что в палатке торговали арбузами.
В Саратове горела палатка с арбузами.
ИСТОЧНИК KP.RU