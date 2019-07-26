2019-07-26T09:09:57+03:00
Происшествия

Женщину обокрали в примерочной магазина в Саратове

Сумку похитила 56-летняя безработная
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова у женщины украли сумку из примерочной магазина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 38-летняя потерпевшая обратилась в полицию 22 июля. По ее словам, сумка была на некоторое время оставлена без присмотра в примерочной магазина на 3-й Дачной.

Сумма ущерба составила 14,5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 25 июля полиция задержала подозреваемую — безработную 56-летнюю женщину. Она призналась и вернула сумку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин предложил «не заниматься показухой» при строительстве бассейна в Романовке
Саратовец заманил шестилетнюю девочку к себе домой и развратил
СУСК: Женщина утонула в реке Малый Иргиз на глазах семьи
Володин предложил успешным выпускникам оказать помошь школе в Турках
СУСК: Нападение на мясокомбинат в Энгельсе совершили безработный и бизнесмен
Панков: Опыт работы Вячеслава Володина в отдаленных регионах полезен для всех
Володин похвалил школу в Турках за соблюдение пожарной безопасности
В СУСК рассказали подробности нападения на мясокомбинат в Энгельсе и убийства охранника
В центре Саратова до сентября перекрыты несколько центральных улиц
Убийство охранника мясокомбината в Энгельсе: Комментарий руководства ГУ МВД
Суд потребовал обеспечить многодетные семьи в селе Латухино водой, газом и светом
В Саратове сгорела палатка с арбузами