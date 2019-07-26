Женщину обокрали в примерочной магазина в Саратове
Сумку похитила 56-летняя безработная
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В Ленинском районе Саратова у женщины украли сумку из примерочной магазина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 38-летняя потерпевшая обратилась в полицию 22 июля. По ее словам, сумка была на некоторое время оставлена без присмотра в примерочной магазина на 3-й Дачной.
Сумма ущерба составила 14,5 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 25 июля полиция задержала подозреваемую — безработную 56-летнюю женщину. Она призналась и вернула сумку.
ИСТОЧНИК KP.RU