Женщину обокрали в примерочной магазина в Саратове

СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-26T09:09:57+03:00

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В Ленинском районе Саратова у женщины украли сумку из примерочной магазина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 38-летняя потерпевшая обратилась в полицию 22 июля. По ее словам, сумка была на некоторое время оставлена без присмотра в примерочной магазина на 3-й Дачной.

Сумма ущерба составила 14,5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 25 июля полиция задержала подозреваемую — безработную 56-летнюю женщину. Она призналась и вернула сумку.

ИСТОЧНИК KP.RU