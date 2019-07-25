В Саратове выявили 13 нарушителей, которые ставили машины на газонах

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-25T16:22:16+03:00

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В среду, 24 июля, муниципальный контроль устроил рейд по 33 адресам Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов», выявлено 16 фактов ненормативного состояния объектов благоустройства.

Объявлено шесть предостережений предпринимателям за отсутствие урн и повреждения вывесок.

Выявили 13 человек, которые оставили свой транспорт на газонах.

Составлено 28 протоколов об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU