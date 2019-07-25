В Саратове выявили 13 нарушителей, которые ставили машины на газонах
Составлено 28 протоколов
Изменить размер текста:
В среду, 24 июля, муниципальный контроль устроил рейд по 33 адресам Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов», выявлено 16 фактов ненормативного состояния объектов благоустройства.
Объявлено шесть предостережений предпринимателям за отсутствие урн и повреждения вывесок.
Выявили 13 человек, которые оставили свой транспорт на газонах.
Составлено 28 протоколов об административных правонарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU