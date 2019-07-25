Саратовцы едят овощей и фруктов меньше нормы
С начала года Роспотребнадзор изъял 924 кг некачественной плодоовощной продукции
Саратовцы недоедают овощей и фруктовФото: Екатерина Семенова
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Саратовцы едят слишком мало овощей и фруктов. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по данным Саратовстата за 2017 год, ежедневно жители области потребляют примерно 340 граммов овощей и 190 граммов фруктов в день. При этом норма составляет 400 и 300 граммов соответственно.
Кроме того, Роспотребнадзор ведет мониторинг качества плодоовощной продукции. Во втором квартале не было выявлено проб с токсинами, нитратами и пестицидами.
С начала года было забраковано 924 кг овощей и фруктов из-за отсутствия маркировки, сопроводительных документов.
ИСТОЧНИК KP.RU