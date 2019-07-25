В Саратове банду наркодилеров осудили за продажу героина

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-25T14:20:31+03:00

Они отправятся в исправительную колонию

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Кировский районный суд признал виновным пятерых граждан в возрасте от 20 до 29 лет за продажу героина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 2018 году житель государства ближнего зарубежья организовал банду из четырех соотечественников и жительницы Твери.

«Куратор» группы обозначал «закладчикам» местонахождение оптовой партии, те забирали наркотики и расфасовывали их на дозы, а потом раскладывали в Саратове.

Преступники общались между собой через интернет-мессенджеры.

В октябре 2018 года подсудимые прибыли в Саратов, забрали по указанию иностранца героин и разложили часть дури по Кировскому району, а остаток хранили в двух арендованных квартирах.

Их деятельность пресекли, из незаконного оборота изъяли более 500 граммов героина.

Суд назначил гражданам от пяти лет и шести месяцев до шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в собственность государства обратили сотовые телефоны, которыми пользовались осужденные.

ИСТОЧНИК KP.RU