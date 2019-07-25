В Энгельсе руководство школы ответит за тяжелую травму работника при шпаклевке потолка

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-25T11:06:49+03:00

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Комиссия под председательством Государственной инспекции труда завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего 18 июня в школе-интернате для обучающихся по адаптированным образовательным программам №2 в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной Гострудинспекции, подсобная 58-летняя рабочая готовила пищеблок к новому учебному году. Она залезла с помощью табурета на стол, чтобы зашпаклевать потолок, но потеряла равновесие и рухнула на бетонный пол и пластиковую сливную трубу.

Она получила травму, которая принесла тяжкий вред здоровью.

Комиссия постановила, что к несчастному случаю привели выполнение обязанностей без соответствующей подготовки, которые не прописаны в договоре. У женщины не было необходимого инвентаря, и ее работу никак не контролировали.

Кроме того, пострадавшей не дали средства индивидуальной защиты, не провели медосмотр и обязательное психиатрическое освидетельствование.

Комиссия пришла к выводу, что за случившееся ответственны: директор образовательного учреждения, замдиректора по административно-хозяйственной работе, заведующий столовой и юридическое лицо ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №2 города Энгельса».

Материалы расследования направлены следователям, решается вопрос о привлечении учреждения к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU