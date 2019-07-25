Под Саратовом сельчанин отработает долг перед своим сыном
Он пять месяцев не перечислял деньги на ребенка
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Суд признал 42-летнего жителя поселка Степное виновным в неоднократной неуплате алиментов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчину обязали давать деньги на содержание своего 14-летнего ребенка.
В декабре 2018 года его уже привлекали к ответственности за это нарушение.
Однако с декабря 2018 по май 2019 года гражданин вновь допустил создание долга в 36 тыс. рублей.
Суд отправил его на три месяца исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства ежемесячно.
ИСТОЧНИК KP.RU