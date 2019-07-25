Предприятие оштрафовано на 100 тыс. рублей за незаконную свалку под Энгельсом
Суд обязал провести рекультивацию земель
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В Энгельсском районе прокуратура проверила свалки по жалобам местных жителей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, были выявлены нарушения законодательства при обращении с отходами.
В частности, МУП «Красноярское» пять лет складировало мусор вблизи села Ленинское. Общий размер свалки составил 20 тыс. кв. м.
Предприятие было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 100 тыс. рублей.
Кроме того, Энгельсский суд обязал провести рекультивацию участка.
Сейчас свалка ликвидирована, земли восстановлены.
ИСТОЧНИК KP.RU