Предприятие оштрафовано на 100 тыс. рублей за незаконную свалку под Энгельсом

СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-25T09:14:17+03:00

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В Энгельсском районе прокуратура проверила свалки по жалобам местных жителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, были выявлены нарушения законодательства при обращении с отходами.

В частности, МУП «Красноярское» пять лет складировало мусор вблизи села Ленинское. Общий размер свалки составил 20 тыс. кв. м.

Предприятие было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 100 тыс. рублей.

Кроме того, Энгельсский суд обязал провести рекультивацию участка.

Сейчас свалка ликвидирована, земли восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU