В балашовской тюрьме задержали сбежавшего «заключенного»

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-25T08:15:50+03:00

Прошли учения по отработке действий во время побега

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В тюрьме Балашова Саратовской области сотрудники отработали действия при побегах.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН, тактико-строевыми учениями руководил полковник внутренней службы Эдуард Зейналов.

По легенде, побег совершил осужденный, который работал в цеху по выпечке хлеба. Однако сработали технические средства охраны, что позволило дежурным немедленно информировать руководство.

«Беглец» не среагировал на предупредительные выстрелы и окрики часового, была организована погоня по горячим следам.

Фото УФСИН по Саратовской области

При этом стрельба на поражение не открывалась, так как вблизи имелись гражданские объекты.

По итогам учения была отмечена слаженность действий групп боевого порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU