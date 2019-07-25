2019-07-25T08:15:50+03:00
Общество

В балашовской тюрьме задержали сбежавшего «заключенного»

Прошли учения по отработке действий во время побега
Екатерина Семенова
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Фото УФСИН по Саратовской областиФото УФСИН по Саратовской области
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В тюрьме Балашова Саратовской области сотрудники отработали действия при побегах.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН, тактико-строевыми учениями руководил полковник внутренней службы Эдуард Зейналов.

По легенде, побег совершил осужденный, который работал в цеху по выпечке хлеба. Однако сработали технические средства охраны, что позволило дежурным немедленно информировать руководство.

«Беглец» не среагировал на предупредительные выстрелы и окрики часового, была организована погоня по горячим следам.

Фото УФСИН по Саратовской области

Фото УФСИН по Саратовской области

При этом стрельба на поражение не открывалась, так как вблизи имелись гражданские объекты.

По итогам учения была отмечена слаженность действий групп боевого порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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