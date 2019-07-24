2019-07-24T17:12:09+03:00
Общество

Китайским бизнесменам презентовали саратовское пиво

Состоялась встреча предпринимателей на базе ТПП региона
Екатерина Семенова
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Фото Торгово-промышленной палаты Саратовской областиФото Торгово-промышленной палаты Саратовской области
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В Саратове сегодня, 24 июля, состоялась встреча местных товаропроизводителей с делегацией Китайской народной республики.

Как сообщили «КП-Саратов» в Торгово-промышленной палате региона, которая являлась организатором мероприятия, на встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества. Также состоялась презентация товаров.

Фото Торгово-промышленной палаты Саратовской области

Фото Торгово-промышленной палаты Саратовской области

Интерес у китайских бизнесменов вызвали саратовские продукты питания: кондитерские изделия, растительное масло, мука, пиво, мясо.

Фото Торгово-промышленной палаты Саратовской области

Фото Торгово-промышленной палаты Саратовской области

Свои товары продемонстрировали и коллеги из Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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