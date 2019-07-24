Ночная рыбалка закончилась для балаковца судом
В Саратовской области в суд передано дело в отношении 32-летнего жителя Балакова. Его обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
- Мужчина рыбачил ночью в конце мая на левом берегу реки Большой Иргиз, там, где нерестится рыба, с помощью ставной рыболовной сети — запрещенного орудия. Он выловил судака, жереха и карася. Таким образом, он причинил ущерб государственным рыбным запасам на 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре.
Обвиняемый помогал расследованию преступления и добровольно возместил ущерб. Поэтому дознаватель Приволжского ЛУ МВД России на транспорте направил в суд ходатайство, чтобы мужчина отдал судебный штраф.
Уголовное дело направлено в Балаковский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU