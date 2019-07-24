В Саратове продавец магазина украл еду со своей работы
На него завели уголовное дело
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Несколько дней назад в сетевом магазине на Парковой улице в Заводском районе Саратова неизвестный украл продукты.
Как рассказали»КП-Саратов» в областном ГУ МВД, представитель магазина обратилась к стражам порядка 17 июля. Она рассказала, что с 08:00 до 16:30 кто-то унес товары.
Выяснилось, что к краже причастен 56-летний продавец этой же торговой точки.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU