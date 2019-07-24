В Саратове продавец магазина украл еду со своей работы

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-24T13:48:28+03:00

На него завели уголовное дело

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Несколько дней назад в сетевом магазине на Парковой улице в Заводском районе Саратова неизвестный украл продукты.

Как рассказали»КП-Саратов» в областном ГУ МВД, представитель магазина обратилась к стражам порядка 17 июля. Она рассказала, что с 08:00 до 16:30 кто-то унес товары.

Выяснилось, что к краже причастен 56-летний продавец этой же торговой точки.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU