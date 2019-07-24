2019-07-24T12:35:31+03:00
Происшествия

Саратовцу отказались смягчать срок за кражу полмиллиона рублей у зятя

По его мнению сумма завышена
Дарья Вострикова
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Суд признал 40-летнего жителя Саратовского района виновным в краже чужого имущества в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 20 октября мужчина сидел дома у своей сестры в поселке Красный Текстильщик. Он зашел за пылесосом в комнату и увидел висящую на вешалке куртку. В кармане одежды лежало полмиллиона рублей, принадлежащих зятю родственницы.

Мужчина украл деньги, за что получил 2,5 года колонии строгого режима.

Осужденный обжаловал приговор. По его мнению, он взял всего 120 тыс. рублей.

Наказание ему оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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