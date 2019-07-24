2019-07-24T11:07:27+03:00
Экономика

Минпром: «Волжский дизель имени Маминых» вышел из кризиса

На предприятии в полной мере возобновилось производство
Ольга Симонова
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Фото министерства промышленности и энергетики областиФото министерства промышленности и энергетики области
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Вчера, 23 июля, на АО «Волгодизельмаш» (бывший «Волжский дизель имени Маминых») в Балакове с рабочим визитом прибыли председатель коллегии военно-промышленного комплекса РФ Олег Бочкарев и министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минпроме, предприятие, специализирующееся на производстве дизелей и силовых агрегатов для тепловозов, буровых установок и другого, недавно попало в кризис. Однако на завод привлекли инвестора и собственника, что помогло в полной мере возобновить производство.

Фото министерства промышленности и энергетики области

Фото министерства промышленности и энергетики области

- На данный момент можно говорить о том, что предприятие вышло из кризисной ситуации. Об этом красноречиво говорят показатели производственной деятельности — объем реализованной продукции на предприятии за шесть месяцев 2019 года составил 331% к аналогичному периоду прошлого года, — подчеркнул министр Андрей Архипов.

Сейчас на «Волжском дизеле имени Маминых» работают почти 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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