В Саратове из-за шествия военных моряков перекроют ряд улиц

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-24T10:42:25+03:00

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В Саратове 28 июля во время шествия, приуроченного ко Дню Военно-морского флота, 28 июля перекроют несколько улиц города.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ограничения продлятся с 09:30 до 10:30.

Они касаются участка Волжской улицы от Радищева до Октябрьской, а также Октябрьской от Волжской до набережной Космонавтов.

Исключения составляют автомобили аварийных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU