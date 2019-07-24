В Саратове из-за шествия военных моряков перекроют ряд улиц
Ограничения продлятся всего час
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В Саратове 28 июля во время шествия, приуроченного ко Дню Военно-морского флота, 28 июля перекроют несколько улиц города.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ограничения продлятся с 09:30 до 10:30.
Они касаются участка Волжской улицы от Радищева до Октябрьской, а также Октябрьской от Волжской до набережной Космонавтов.
Исключения составляют автомобили аварийных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU