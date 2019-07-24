Две улицы Саратова закрыли до сентября

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-24T10:31:29+03:00

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С сегодняшнего дня, 24 июля, в Саратове закрывают для движения улицу Сакко и Ванцетти, на участке от Чапаева и Горького.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», это связано с полной заменой теплопровода, построенного в 70-х годах.

Коммуникацию оборудуют системой дистанционного контроля, чтобы видеть и сразу устранять неполадки. Работы закончатся 30 сентября.

Жители пока будут получат воду по временной схеме.

Еще одно ограничение касается теплотрассы на улице Чернышевского, от Радищева до Провиантской. Это связано с реконструкцией трубы в Рабочем переулке. Этот участок откроется только 5 сентября.

По словам главного инженера Саратовского филиала «Т Плюс» Андрея Саталова, все силы направлены на то, чтобы подготовить теплосети к отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU