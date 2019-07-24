2019-07-24T10:30:41+03:00
Происшествия

В Саратове молодой рецидивист обокрал чужую машину

Его взяли под стражу
Дарья Вострикова
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 30-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 9 на 10 октября 2018 года неизвестные проникли в ВАЗ-21074, припаркованный у 1-го проезда Скоморохова.

Оттуда пропали аккумулятор, магнитола, компрессор и паяльник. Сумма ущерба составила почти 14 тыс. рублей.

В рамках операции «Антикриминал» задержан 20-летний рецидивист из села Тепловка Новобурасского района.

Он во всем признался. Гражданина заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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