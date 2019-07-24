2019-07-24T09:04:01+03:00
Происшествия

Под Саратовом пассажир ВАЗа погиб в ДТП с трактором

Техникой управлял 16-летний подросток
Ольга Симонова
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Фото областной ГИБДДФото областной ГИБДД
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В Саратовской области вчера, 23 июля, случилось смертельное ДТП на 4-м км автодороги Перелюб — Натальин Яр — Тараховка.

- 35-летний водитель ВАЗ-2112 врезался в прицеп, который буксировался трактором. За рулем техники был 16-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате ДТП 55-летний пассажир «двенадцатой» скончался на месте, а водитель — был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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