Под Саратовом сельский парень угнал и утопил самосвал
Юноша во всем признался
Изменить размер текста:
В отдел полиции Новоузенского района поступило заявление от 33-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 11 июля кто-то угнал с поля, расположенного неподалеку от хутора Хлебороб, грузовой самосвал ЗИЛ-31410.
Принадлежащий фермерскому хозяйству транспорт видели в селе Киевка, а 11 июля нашли в 7 км от села Олоновка в реке Чертанла.
Выяснилось, что к угону причастен 18-летний житель поселка Чертанла, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU