2019-07-24T09:24:07+03:00
Происшествия

Под Саратовом сельский парень угнал и утопил самосвал

Юноша во всем признался
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Новоузенского района поступило заявление от 33-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 11 июля кто-то угнал с поля, расположенного неподалеку от хутора Хлебороб, грузовой самосвал ЗИЛ-31410.

Принадлежащий фермерскому хозяйству транспорт видели в селе Киевка, а 11 июля нашли в 7 км от села Олоновка в реке Чертанла.

Выяснилось, что к угону причастен 18-летний житель поселка Чертанла, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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