В Саратове молодая мать украла одежду и памперсы для своего ребенка

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-24T09:18:56+03:00

Она уже сидела в тюрьме

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу из торгового центра на 3-й Дачной.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД,18 июля вечером неизвестная женщина тайком унесла из магазина одежду, памперсы и детское питание.

Об этом сообщила 28-летняя директор торговой точки.

В рамках операции «Антикриминал» задержана 21-летняя рецидивистка. Она во всем призналась. На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU