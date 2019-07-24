Волонтеры «Том Сойер Фест» нашли скелет во время уборки дома на Бабушкином взвозе
В Волжском районе Саратова волонтеры «Том Сойер Фест» нашли скелет человека во время работы в доме №12 на Бабушкином взвозе.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 22 июля четверо волонтеров делали уборку во дворе дома. В частности, они разбирали пепелище сгоревшего несколько лет назад сарая.
На глубине около 50 см были обнаружены кости и череп.
Фото СУ СКР по Саратовской области
На место выехали криминалисты, которые начали проверку. Планируется установить личность человека, которому принадлежат останки.
Ранее в указанном доме жил известный скульптор Александр Кибальников.
Фото СУ СКР по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU