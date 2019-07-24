2019-07-24T09:15:33+03:00
Происшествия

Волонтеры «Том Сойер Фест» нашли скелет во время уборки дома на Бабушкином взвозе

Ранее в доме жил скульптор Александр Кибальников [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Волжском районе Саратова волонтеры «Том Сойер Фест» нашли скелет человека во время работы в доме №12 на Бабушкином взвозе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 22 июля четверо волонтеров делали уборку во дворе дома. В частности, они разбирали пепелище сгоревшего несколько лет назад сарая.

На глубине около 50 см были обнаружены кости и череп.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

На место выехали криминалисты, которые начали проверку. Планируется установить личность человека, которому принадлежат останки.

Ранее в указанном доме жил известный скульптор Александр Кибальников.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Mitsubishi протаранил столб рядом с бывшим РЭО ГИБДД в Саратове
Под Саратовом пассажир ВАЗа погиб в ДТП с трактором
Прокурор Саратовской области объявил предостережение Исаеву и Тепину
В Балакове рецидивистка украла из магазина дорогие часы
В Энгельсе шесть раз судимый мужчина украл у женщины посуду
Под Саратовом сельский парень угнал и утопил самосвал
В Саратове рецидивистка обокрала повара
В Дубках пенсионер убил зятя при самообороне
Сегодня в Саратове трамваи №4 будут ходить по новому расписанию
В Саратове молодая мать украла одежду и памперсы для своего ребенка
Грузовик не заметил столкновения с легковушкой на саратовской трассе
Роспотребнадзор не нашел загрязнения воздуха вблизи горящего полигона в Энгельсе
В Саратовской области в среду будет жара до +32 градусов
Вячеслав Володин рассказал о строительстве пляжа в Саратове
Вячеслав Володин рассказал, сколько законопроектов находится на рассмотрении ГД
В Саратове иномарка протаранила столб
Георгий Фролов: Коммунисты ведут себя как провокаторы
Николай Панков: Лишение пальмового масла налоговых льгот — мера обоснованная и нужная
Прокуратура возбудила дела о загрязнении саратовских земель нефтью
В Саратове встали трамваи №10
В Саратове объявлен конкурс на лучшие двор и дом
В Саратове ремонтируют восемь тротуаров
В Саратовской области собран первый миллион тонн зерна
Житель Энгельса оставил двух женщин без видеорегистраторов
Росгвардейцы помогли заблудившемуся ребенку из Саратова найти свой дом
В Саратове встали трамваи №11
Панков: У ребенка есть право учиться вместе с братьями и сестрами
Саратовцы боятся обрушившегося козырька на улице Горького