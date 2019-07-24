Волонтеры «Том Сойер Фест» нашли скелет во время уборки дома на Бабушкином взвозе

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-24T09:15:33+03:00

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В Волжском районе Саратова волонтеры «Том Сойер Фест» нашли скелет человека во время работы в доме №12 на Бабушкином взвозе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 22 июля четверо волонтеров делали уборку во дворе дома. В частности, они разбирали пепелище сгоревшего несколько лет назад сарая.

На глубине около 50 см были обнаружены кости и череп.

Фото СУ СКР по Саратовской области

На место выехали криминалисты, которые начали проверку. Планируется установить личность человека, которому принадлежат останки.

Ранее в указанном доме жил известный скульптор Александр Кибальников.

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU