Вячеслав Володин рассказал, сколько законопроектов находится на рассмотрении ГД

23 Июль 21:13 2019-07-23T21:36:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе весенней сессии планируется принять около 300 законов, которые, в первую очередь, направлены на реализацию Послания Президента и развитие страны. Об этом рассказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе интервью телеканалу «Россия 24»

- Если говорить о законотворческом портфеле, сегодня он составляет 1 365 законопроектов. Мы на сегодняшний день вышли на принятие 284 законов за весеннюю сессию, — заявил Вячеслав Володин

Он добавил, что до конца сессии в течение двух пленарных заседаний планируется рассмотреть и принять еще 21 закон. Таким образом, в целом планируется принять порядка 300 законов.

По словам Вячеслава Володина, среди приоритетов законодательной работы ГД, в первую очередь, законопроекты, которые требуются для реализации Послания Президента РФ.

- Послание президента – это вопросы развития страны, и поэтому мы, в первую очередь, решали эту задачу. Это вопросы, связанные с запуском национальных проектов. И конечно, у нас в приоритетной повестке вопросы и темы, которые поднимают люди, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель ГД напомнил, что именно для реализации поручений главы государства, данных по итогам «Прямой линии», Государственная Дума приняла закон, наделивший дагестанских ополченцев статусом ветеранов. Об этом Владимира Путина попросили жители Республики Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU