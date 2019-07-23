Николай Панков: Лишение пальмового масла налоговых льгот — мера обоснованная и нужная

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-23T16:37:42+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поддержал мнение спикера Вячеслава Володина, что лишение пальмового масла льгот по НДС поможет отечественной молочной отрасли.

- И снова о приоритетных инициативах. Напомню, на прошлой неделе в правительстве состоялось совещание, по итогам которого было принято решение лишить пальмовое масло льготы по НДС. Вместо нынешних 10% сделать 20%.

Пальмовое масло сегодня используется практически повсеместно. Часто оно применяется как заменитель животного жира. А это уже говорит об обмане потребителя и фальсификации продукции. И как раз самое дешёвое и некачественное пальмовое масло чаще всего используется именно в пищевой промышленности. Тем самым представляя серьёзную угрозу здоровью людей.

Считаю повышение НДС до 20% обоснованной и нужной мерой. Зачем нам ввозить (ещё и на льготных условиях) сомнительное по качеству масло, когда у нас есть свое, отечественное и превосходного качества? Нужно поддерживать отечественных, а не зарубежных производителей.

Кроме того, как сказал спикер Думы Вячеслав Володин, лишение пальмового масла льгот по НДС позволит направить полученные средства на поддержку отечественной молочной отрасли, — подчеркнул Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU