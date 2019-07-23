В Саратове ремонтируют восемь тротуаров
В Саратове продолжают ремонтировать тротуары.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за прошедшую неделю приведено в порядок несколько участков на улице Григорьева, Молодежной, Мостовой и Широкой.
Сейчас идет работа на участках улиц:
- Первомайская от Лермонтова М.Ю. до Чернышевского Н.Г., нечетная сторона;
-2-я Садовая от Арбатской до Миротворцева С.Р., четная сторона;
- Вавилова от уАстраханской до Университетской, четная и нечетная стороны;
- Уфимцева от дома № 8А до № 6к1;
- 2-й проезд Строителей (ул. им. акад. О.К. Антонова) пересечение с Лебедева-Кумача В.И.;
- Университетская от Слонова И.А. до . Вавилова Н.И., нечетная сторона,
- Московская;
- Горького вдоль д. № 63.
ИСТОЧНИК KP.RU