В Саратове ремонтируют восемь тротуаров

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-23T16:29:19+03:00

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В Саратове продолжают ремонтировать тротуары.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за прошедшую неделю приведено в порядок несколько участков на улице Григорьева, Молодежной, Мостовой и Широкой.

Сейчас идет работа на участках улиц:

- Первомайская от Лермонтова М.Ю. до Чернышевского Н.Г., нечетная сторона;

-2-я Садовая от Арбатской до Миротворцева С.Р., четная сторона;

- Вавилова от уАстраханской до Университетской, четная и нечетная стороны;

- Уфимцева от дома № 8А до № 6к1;

- 2-й проезд Строителей (ул. им. акад. О.К. Антонова) пересечение с Лебедева-Кумача В.И.;

- Университетская от Слонова И.А. до . Вавилова Н.И., нечетная сторона,

- Московская;

- Горького вдоль д. № 63.

ИСТОЧНИК KP.RU